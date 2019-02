Maltempo, interventi del Sii alle reti idriche di Fabro e Ferentillo

Il Servizio idrico integrato ha attivato due specifici interventi in alcune zone del territorio provinciale a seguito del verificarsi di fenomeni di torbidita’ dell’acqua causati dalle forti piogge delle ultime ore.

Gli interventi hanno interessato i comuni di Fabro, nell’orvietano, e Ferentillo, in Valnerina, soprattutto nella frazione di Macenano. In entrambi i casi la potabilità idrica è garantita per tutti i cittadini interessati.

Il Sii ha infatti posto in essere contestualmente due tipi di soluzioni di emergenza, ricorrendo, ove necessario, ad un servizio sostitutivo di autobotti e attuando manovre integrative per assicurare acqua pulita in rete. I lavori continueranno per tutta la giornata.

