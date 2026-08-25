Maltempo in Umbria, strade e sottopassi allagati | Video - Tuttoggi.info

Strade e sottopassi allagati a causa del maltempo che sta colpendo varie zone dell’Umbria. In particolare allagamenti sono stati segnalati nel Perugino, a Pietralunga, nel Tuderte (con allagamenti lungo la E45) e in valle umbra sud, soprattutto a Spoleto. Danni anche nel Ternano, sia nel capoluogo che nella zona di Orvieto.

A Spoleto, le piogge torrenziali hanno provocato l’allagamento dei sottopassi – in particolare quello di via dei Filosofi e quello di Madonna di Lugo – con i vigili urbani e la protezione civile che intorno alle 13 li hanno chiusi al transito veicolare.

Dalla Provincia di Terni è stato comunicato che le squadre dei circoli stradali dell’Ente “sono al lavoro in varie zone del territorio provinciale per verificare le condizioni di sicurezza sui tratti viari legate all’ondata di maltempo tuttora in corso. Le maggiori attenzioni si stanno concentrando sulla zona dell’Orvietano dove forti raffiche di vento e abbondanti precipitazioni hanno determinato la caduta di rami e altre alberature, alcune delle quali sulle sedi stradali.



A causa delle condizioni venutesi a determinare non è escluso che si possa decidere anche la chiusura temporanea di alcuni tratti viari della rete di competenza per motivi di sicurezza e per permettere la rimozione dei materiali sulle carreggiate. Le strade attualmente maggiormente monitorate sono la Sp 46 Tordimonte, la Sp 91 di Civitella del Lago e la Sp 111 dell’Abbadia. Sotto osservazione anche l’Amerino”.

(articolo in aggiornamento)