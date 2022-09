Maltempo in Umbria, centinaia di interventi | Frane e allagamenti - Tuttoggi

Lavoro senza sosta per la Prociv, Vigili del fuoco, Soccorso Alpino e ANCI che stanno lavorando per mettere in sicurezza i territori

Un’altra giornata di nubifragi e vento forte è passata sull’Umbria, in particolare nell’area del nord-est, provocando smottamenti, allagamenti e danni ingenti.

Lavoro senza sosta per la Protezione Civile, Vigili del fuoco, Soccorso Alpino e tecnici ANCI che si stanno adoperando per mettere in sicurezza i territori, aprire strade e aiutare la popolazione in difficoltà.