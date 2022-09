A Gualdo 23 mm di pioggia in un'ora, piante cadute e allagamenti | Persona bloccata in ascensore - Tuttoggi

Numerosi, di conseguenza, gli interventi dei vigili del fuoco di Gaifana nel territorio comunale: diverse le piante cadute e i rami pericolanti in prossimità del centro storico, oltre a svariati allagamenti di garage e scantinati, comprese le palestre comunali di Gualdo Tadino e Sigillo. In seguito al forte temporale, in Comune, una persona è rimasta bloccata in ascensore. Anche in questo caso i pompieri hanno tratto in salvo il malcapitato.

La Regione Umbria, intanto, si è attivata insieme alla Marche per ottenere lo stato di calamità nazionale, al fine di dare le migliori risposte possibili ai danni ingenti che sono stati registrati anche nei territori umbri, al confine con le stesse Marche. Se questo non sarà possibile ogni Regione interverrà per quanto di sua competenza.