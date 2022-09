Maltempo, Pietralunga in ginocchio | Scuole chiuse e persone evacuate, sindaco "Mai visto nulla di simile" - Tuttoggi

Per il piccolo Comune altotiberino è il giorno della conta dei danni, Ceci "Viabilità severamente compromessa, limitare al massimo gli spostamenti"

Si contano i danni, alquanto ingenti, all’indomani dell’ondata di maltempo che ha invaso Altotevere, Eugubino e la zona di Cantiano (Pesaro Urbino).

Pietralunga si è di fatto risvegliata in ginocchio, con case ed attività allagate, famiglie isolate (raggiunte solo in mattinata dai vigili del fuoco) e strade chiuse, tra fiumi d’acqua e piante crollate. Sarebbero almeno 50 le persone evacuate, molte delle quali in via Roma, dove addirittura c’è stata una pericolosa fuga di gas. Due persone rimaste intrappolate nell’auto invasa dall’acqua, inoltre, sono state salvate da alcuni operai comunali che si trovavano nelle immediate vicinanze.