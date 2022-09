Alberi e rami caduti e pericolanti, tanti interventi dei vigili del fuoco

Interventi anche nella zona di Ponte San Giovanni. Un grosso ramo è caduto nei pressi dell’uscita della superstrada. Un ramo caduto su una casa in via Stoppani.

Richieste di intervento sono in corso in tutto il territorio comunale, come in altre zone della regione. L’allerta meteo consiglia di non sostare e di non lasciare l’auto nei pressi di alberi o strutture che possano cadere sotto le raffiche di vento.