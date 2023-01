Maltempo in Umbria, caduta pioggia di un mese “ma situazione in miglioramento”

L'analisi di Perugia Meteo sulla pioggia caduta in Umbria ieri, temperature elevate fanno ingrossare fiumi: "Criticità si esauriranno presto"

In un giorno – quello di martedì 17 gennaio – caduta quasi la pioggia attesa in un mese in alcune zone dell’Umbria. Una situazione simile a quanto avvenuto una decina di giorni fa (il 9 gennaio) nell’Umbria centro-meridionale.

Con la siccità dei mesi scorsi che viene associata, dunque, a temporali violenti che provocano allagamenti e frane, mantenendo però un clima autunnale, con temperature al di sopra della media stagionale.