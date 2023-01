Maltempo in Umbria, 2 famiglie isolate. Bimba a scuola grazie ai vigili del fuoco

In provincia di Perugia, invece, è l’area di Foligno ad essere stata maggiormente colpita dal maltempo. Si segnalano una ventina di interventi in attesa tra Vescia e San Giovanni Profiamma. Alcuni interventi dei vigili del fuoco sono in corso anche a Marsciano. Si tratta di allagamenti di garage e sottopassi, senza alcuna situazione pericolosa segnalata per le persone.