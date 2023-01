Previsioni meteo 18 gennaio, ancora piogge con neve a quote più basse

AL CENTRO

Al mattino piogge anche abbondanti sul versante tirrenico; neve in Appennino dai 1000 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora qualche piovasco tra Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, con neve dai 900-1000 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge tra Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche alla Sicilia. In serata ancora precipitazioni sui medesimi settori, variabilità asciutta altrove. Neve in Appennino a quote medie

Temperature minime in generale diminuzione, massime in diminuzione al Centro e stabili o in lieve rialzo sul resto d’Italia.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos