Maltempo, Consorzio di Bonifica: “La macchina ha funzionato”

Il punto del presidente Montioni dopo la prima giornata di allerta

Il presidente del Consorzio di Bonifica, Paolo Montioni, plaude al risultato di questi giorni e mette al centro anche nuove priorità per il prossimo futuro. La struttura che lui presiede, insieme al direttore Candia Marcucci, è stata all’opera in questi giorni in cui è caduta sulla regione la pioggia di un mese. Fondamentali sono stati anche i lavori svolti fino ad ora, in sinergia con tutti i sindaci del territorio che hanno collaborato anche in queste giornate di emergenza.

“E’ andato tutto bene – spiega Montioni – e posso certificare che il lavoro del Consorzio di questi mesi, in sinergia con i sindaci, è stato fondamentale. Essere intervenuti in gran parte del Topino, dove abbiamo tolto detriti e alberi, consentendo all’acqua di scorrere, è stato fondamentale. Le problematiche più a monte, che ci vengono segnalate, come per esempio sul Menotre, sono in cima all’agenda delle nostre priorità dei prossimi giorni“.