Maltempo, allagamenti a Terni | Al cimitero solita ‘piscina’

È bastato un violento temporale di qualche minuto per mettere in crisi la tenuta delle strade ternane che hanno registrato intasamenti e ingorghi in più punti della città.

Una delle zone più colpite, come sempre in queste circostanze, è quella del cimitero dove si è formata una vera e propria ‘piscina’ che ha creato non pochi disagi agli automobilisti. Qualcuno è rimasto dentro la megapozzanghera, alltri hanno cambiato strada, i più indisciplinati hanno percorso la corsia di marcia inversa per evitare l’acqua creando anche pericoli per la circolazione.

Sul posto, in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco, impegnati in forze un po’ in tutta la provincia, si è portata una pattuglia della Polizia di stato che ha provveduto a regolare temporaneamente il traffico in tilt.

