Maltempo, 127 mm di pioggia in 24 ore | Evacuata famiglia per infiltrazioni dal tetto - Tuttoggi

La Stazione meteorologica di Palazzo Mancinelli: "Anomalia senza precedenti per la zona del gualdese" | Marito, moglie e figli trasferiti temporaneamente in un'altra abitazione per il pericolo di crollo del tetto

Maltempo scatenato ieri pomeriggio (7 ottobre) a Gualdo Tadino, dove gli oltre 100 mm di pioggia caduti nelle ultime 24 ore hanno portato perfino all’evacuazione di una famiglia residente nel centro storico.

L’abitazione, nella zona della taverna di San Damiano, ha infatti subito importanti infiltrazioni di acqua dal tetto, che hanno addirittura reso precaria la stabilità di quest’ultimo, fatto di travi in legno.

La famiglia, composta da marito e moglie con due figli minori, è stata dunque collocata provvisoriamente in un’altra abitazione dai Servizi sociali gualdesi con la collaborazione dei vigili urbani.

Ma le forti piogge, nel pomeriggio di ieri, hanno casuato anche altri problemi, sempre dovuti a delle infiltrazioni di acqua, sia in alcuni negozi di Gualdo che in una civile abitazione di Nocera Umbra. In questi casi, però, non c’è stato bisogno di evacuare i legittimi proprietari.

La Stazione meteorologica di Palazzo Mancinelli ha dichiarato: “È piovuto molto più in un giorno che da fine gennaio ad oggi: un’anomalia senza precedenti per le nostre zone. Il maltempo continuerà per buona parte della giornata di oggi (8 ottobre), ma sempre più debolmente. Se questa depressione si fosse presentata a gennaio, avremmo avuto un metro e mezzo di neve in due giorni…“