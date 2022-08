Malore in vacanza, 74enne di Terni trovato morto in un parcheggio

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 ed i carabinieri. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 74enne, avvenuto presumibilmente per un malore improvviso. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è stata trasportata all’istituto di medicina legale del Verano a Roma.

(foto di repertorio)