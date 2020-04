Malore in strada, soccorsa una donna - Tuttoggi

Malore per una donna nel primo pomeriggio di giovedì a Terni. La donna era seduta in una panchina nei pressi della rotatoria tra via Lungonera Cimarelli e via Carrara. All’improvviso, però, ha accusato un malore ed è caduta a terra. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri, in attesa del personale del 118 per i soccorsi del caso.