Maggio dei Libri, doppio incontro a Palazzo Mauri Spoleto - Tuttoggi

Le storie verranno lette dalle volontarie Nati per leggere formate in occasione del corso tenuto lo scorso marzo, nell’ambito del progetto Comunità per la lettura 0-6, vincitore del Bando “Leggimi 0-6” finanziato dal Centro per il libro e la lettura, curato dall’Associazione Culturale Pediatri Umbria, in collaborazione con Regione Umbria, Associazione Matty and Co. Progetto d’Amore ONLUS, Associazione Italiana Biblioteche Sezione Umbria.

Il Maggio dei Libri anche quest’anno celebra l’importanza della lettura come strumento della crescita sociale e personale di ciascuno di noi. “Leggere per comprendere il passato”, “Leggere per comprendere il presente” e “Leggere per comprendere il futuro” sono i tre filoni che declinano e accompagnano il tema che dà il titolo all’edizione ContemporaneaMente, un gioco di parole che ben rappresenta il potere della lettura di stimolare riflessione e dialogo.​