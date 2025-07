Madonna di Lugo, sottopasso chiuso da venerdì per un mese - Tuttoggi.info

Chiuderà per quasi un mese il tratto tra via Flaminia e via Sandro Pertini per i lavori che interessano il sottopasso ferroviario di Madonna di Lugo, in località Tre Madonne.

Nell’ambito dei lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto – Campello sulla linea Orte – Falconara, infatti, la ditta Centro Meridionale Costruzioni S.p.A., affidataria per conto di ITALFERR S.p.A., ha chiesto al Comune di Spoleto la chiusura del sottopasso dalle ore 7.00 dell’11 luglio alle ore 5.00 dell’8 agosto.

Trattandosi di una chiusura continuativa che incide su collegamenti essenziali, inclusa la zona industriale e artigianale di Madonna di Lugo e le frazioni di Cortaccione e di San Giacomo, l’Ente emetterà domani, giovedì 10 luglio, una specifica ordinanza per regolamentare la circolazione durante il periodo necessario ai lavori di demolizione e ricostruzione del sottopasso ferroviario.

Innanzitutto sarà prevista la chiusura alla circolazione del sottopasso in via Sandro Pertini ed il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate nel tratto tra lo svincolo Nord e via Sandro Pertini, dalle ore 7.00 dell’11 luglio alle ore 5.00 dell’8 agosto 2025.

Nello stesso periodo, nel tratto di via Sandro Pertini compreso tra via Piancianina (ossia la strada che collega con Cortaccione) ed il sottopasso ferroviario, la circolazione sarà consentita esclusivamente ai residenti, ai veicoli diretti alle attività locali e a quelli di soccorso.

Per quanto riguarda i percorsi alternativi, dalle ore 7.00 dell’11 luglio alle ore 5.00 dell’8 agosto la circolazione sarà deviata dalla rotatoria dello svincolo nord su via Pietro Conti, per poi proseguire in via Caduti di Nassirya, rotatoria di via di Piazza d’Armi in direzione San Giacomo, fino allo svincolo San Sabino-Crociferro per la SS685 delle Tre Valli Umbre. L’uscita dalla SS685 sarà allo svincolo della zona industriale in via Sandro Pertini.