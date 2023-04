Macchine agricole, zootecnica e animali: al via Agricollina 2023 con oltre 200 espositori - Tuttoggi.info

“Appuntamento di grande spessore”

L’edizione 2023 sarà particolarmente ricca e punterà sulla promozione di un’agricoltura 4.0 capace di fare da punto di riferimento per la provincia di Terni e di essere attrattiva anche per i giovani. Il sindaco di Montecastrilli, nello specifico, ha ricordato che “Agricollina è un appuntamento di grande spessore perché mette in relazione l’intero mondo della zootecnia e lo coniuga con altri settori ed altre realtà”.

Pernazza: “Questo settore ha bisogno di conoscenze e competenze anche in materia economico-finanziaria e in tecnologia avanzata”

La presidente della Provincia di Terni, infine, ha sottolineato il valore e l’importanza di Agricollina per un settore che caratterizza il territorio ternano, e ha posto l’accento sulle innovazioni che lo caratterizzano. “Oggi questo settore in espansione ha bisogno di conoscenze e competenze anche in materia economico-finanziaria e in tecnologia avanzata”, ha aggiunto Laura Pernazza.