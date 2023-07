M5S Terni choc "Esclusione da Pnrr di un miliardo per idrogeno" - Tuttoggi.info

M5S Terni, Thomas De Luca "Eslcusione da Pnrr potrebbe rappresentare la pietra tombale messa dal Governo sul polo di Terni"

Il M5S, tramite Thomas De Luca, fa sapere che ci sarebbe stata l’esclusione dal PNRR del miliardo di euro per gli investimenti relativi all’idrogeno nei settori dell’industria pesante che “potrebbe rappresentare la pietra tombale messa dal governo Meloni sul piano di investimenti per il polo siderurgico di Terni”.

M5S “Totale incapacità e incompetenza del Governo”

“Ci troviamo di fronte a un gravissimo rompete le righe che attesta la totale incapacità e incompetenza del governo – commenta De Luca – Altro che il “siamo pronti” esibito in campagna elettorale. Qui siamo di fronte ad una ritirata che ha conseguenze devastanti. Per anni la presidente della Regione, Donatella Tesei, ha estromesso il territorio personalizzando il rapporto con il cavalier Arvedi e incentrando la sua retorica sulla questione ambientale della conca ternana intorno alla decarbonizzazione e all’implementazione dell’idrogeno in alcuni processi produttivi. Oggi tutto questo viene meno”.

“Terni rischia di rimanere con un pugno di mosche”

“Investimenti che, lo ricordiamo, nulla avevano a che fare con i temi centrali dell’impatto dell’industria pesante sulla salute pubblica, sulla qualità dell’aria, dei suoli e delle falde acquifere della conca ternana. Risorse che erano invece propedeutiche all’allineamento del nostro polo industriale ai crescenti standard di sostenibilità fissati dall’Unione Europea per la neutralità climatica. Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi – conclude De Luca – ha seguito pedissequamente il copione della governatrice al netto delle sparate sui dati epidemiologici e sulla fantomatica delocalizzazione dell’acciaieria. Oggi il territorio ternano rischia di rimanere con un pugno di mosche e richiederemo nella seduta di domattina, con urgenza assoluta, che la presidente Tesei riferisca in aula in merito a questa situazione devastante”.