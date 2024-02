M5s Spoleto sul nuovo piano di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica - Tuttoggi.info

Saranno installate 7200 lampade a LED di ultima generazione su tutto il territorio spoletino, dal centro alle frazioni,

Il 16 febbraio è la “Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” e, per questa vicina ricorrenza, esprimiamo la nostra totale soddisfazione per il nuovo piano di riqualificazione dell’intera rete d’illuminazione pubblica deliberato dalla Giunta Comunale di Spoleto e approvato definitivamente dal Consiglio.Un’azione concreta e di vera transizione energetica, che ha visto l’impegno in prima persona dell’Assessore Agnese Protasi del MoVimento 5 Stelle e che porterà la nostra città al passo con i tempi.Saranno installate 7200 lampade a LED di ultima generazione su tutto il territorio spoletino, dal centro alle frazioni, che porteranno benefici non solo economici ed ambientali, ma anche di qualità ed affidabilità degli impianti stessi.Parliamo di un investimento di 3,5 milioni di euro da parte di Engie, per un processo che inizierà a primavera 2024 e che sarà portato a compimento entro un anno.Una volta raggiunto il completamento della conversione ci ritroveremo un risparmio energetico del 70%, evitando di generare oltre 9.000 tonnellate di CO2 in atmosfera.Il MoVimento 5 Stelle di Spoleto conferma ancora il proprio impegno verso soluzioni energetiche green e sostenibili, rigettando con fermezza chi ancora propone vecchi processi energetici dannosi per l’ambiente e di impatto negativo per le generazioni future.