Lutto per la scomparsa del Dott. Raffaele Maggiore. Fu Procuratore Capo a Spoleto - Tuttoggi

Maggiore era cittadino residente di Spoleto anche dopo il termine della sua carriera in magistratura. Il ricordo dell'Ordine degli Avvocati

L’Ordine degli Avvocati di Spoleto manifesta tutto il suo profondo cordoglio per la scomparsa del dott. Raffaele Maggiore, insigne magistrato di cui il nostro foro ha potuto apprezzare direttamente la saggezza, la dottrina e l’autorevolezza. Procuratore Capo del Circondario di Spoleto, è poi meritatamente assurto alla Presidenza della Corte d‘Appello dell’Umbria. Cittadino residente, per sua scelta affettiva, di Spoleto, se ne è allontanato per lunghi periodi solo per l’affetto verso i figli che lo ha trattenuto in Toscana.

I professionisti spoletini esprimono la più viva partecipazione alla signora Julia, ai figli Francesco e Julia e agli amati nipoti.