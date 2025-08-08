 Lutto per la morte di "Baffo", lo storico gommista di Foligno - Tuttoggi.info
Lutto per la morte di “Baffo”, lo storico gommista di Foligno

Redazione

Lutto per la morte di "Baffo", lo storico gommista di Foligno

L'affetto di clienti e conoscenti e del sindaco, sabato i funerali
Ven, 08/08/2025 - 16:24

Se né andato per sempre un altro personaggio iconico di Foligno: un artigiano conosciuto ed apprezzato da tantissimi clienti ed altrettanti amici, punto di riferimento per intere generazioni.
E’ scomparso ieri, all’età di 81 anni Angelo Burganti, il ‘gommista’ di viale Cesari Battisti detto “Baffo”, che ormai da qualche settimana aveva cessato l’attività per motivi di salute, un vuoto che non è passato inosservato al resto della città.
A darne il triste annuncio, le figlie Maria Letizia ed Isabella Burganti, avvocato ed assessore alle Politiche Sociali, Scuola, Cultura e Turismo del Comune di Trevi.
I funerali saranno celebrati nella giornata di domani – sabato 9 agosto – alle ore 10.30 nella Chiesa parrocchiale di Matigge, a seguire l’accompagno sino al Cimitero.
La sua bottega era un vero e proprio punto di riferimento, un luogo dove il tempo sembrava essersi fermato: Angelo viene ricordato tramite social da decine di persone di tutte le età, che vogliono in qualche modo lasciare un ultimo tributo alla sua umanità, alla sua professionalità ed al grande amore per la famiglia, per il lavoro e per la Juventus di cui era tifosissimo.
Particolarmente sentito anche il cordoglio del sindaco Stefano Zuccarini, che ha voluto dedicargli un post che ha riscosso centinaia di commenti.
Alla famiglia giungano anche le condoglianze da parte della redazione di Tuttoggi.info.

