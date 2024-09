Lungotevere, al via lavori di manutenzione su 4 km di percorso verde - Tuttoggi.info

Al via la manutenzione del “percorso verde” lungotevere, a Città di Castello. A partire da mercoledì 25 settembre e per i successivi 60 giorni il tratto del fiume che va dal capoluogo fino alla confluenza con il torrente Regnano (Piosina), sarà interessato da interventi di rimozione vegetazione caduta in alveo oltre a quella pericolante lungo le sponde.

A comunicarlo è l’assessorato all’Ambiente tifernate, che ha ricevuto a tal proposito una nota dalla direzione regionale ‘Governo del territorio, Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico’, con cui si annunciano gli interventi. “Per eseguire tali opere sarà necessario interdire giornalmente il tratto di pista ciclopedonale che di volta in volta sarà interessata dai lavori e quindi è necessario darne adeguata informazione alla cittadinanza” precisa l’assessore Mauro Mariangeli.

L’intervento, come indicato nella nota della Regione Umbria, si concentrerà sulla rimozione della vegetazione, con l’obiettivo primario di ripristinare le condizioni idrauliche ottimali del fiume. “In questo modo, si mira a migliorare il deflusso delle acque, garantendo una maggiore sicurezza in caso di eventi alluvionali e prevenire l’insorgere di criticità legate all’occlusione dell’alveo da parte della vegetazione.” I lavori interesseranno un tratto del percorso verde a partire dal Canoa Club e si estenderanno per circa 4 chilometri verso monte.

“Si precisa che, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, sarà necessaria la chiusura temporanea di una porzione del percorso verde. Si stima che i lavori avranno una durata complessiva di circa 2 mesi”.