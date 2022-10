Lugnano in Teverina contro il cancro, una parte del ricavato della "Cena del Ghetto" alla ricerca - Tuttoggi

“Compiere una buona azione rilascia sempre effetti positivi”

“Come promesso – si legge in una nota – il nostro Comitato ha provveduto ad eseguire il conferimento di solidarietà annunciato. Questo gesto non è il dono del Comitato ‘Cena del Ghetto’ o ‘Cena in Discesa’ di Lugnano in Teverina, ma è innanzitutto il vostro dono, quale traccia della vostra partecipazione all’evento”.

“Questa azione contribuirà a dare impulso ai progressi di ricerca della Fondazione Airc, che hanno come obiettivo lo sviluppo di innovativi approcci preventivi, diagnostici e terapeutici, mirati alla scoperta di trattamenti sempre più risolutivi e meno invasivi nella cura del cancro”.

“Compiere una buona azione rilascia sempre effetti positivi”.