Lucky Wind chiude con una vittoria il girone d'andata - Tuttoggi.info

Ottava vittoria in campionato per Lucky Wind che in chiusura del girone d’andata consolida la propria posizione nelle zone alte della classifica.

In scena al PalaPaternesi, nell’anticipo di venerdì scorso, un match tutto in discesa che ha visto i Falchi vincere con 24 punti di vantaggio -80 a 56 – contro la New Fortitudo Isernia.

Una gara a senso unico, giocata bene dai ragazzi di coach Bruno che hanno preso dall’avvio le redini della partita senza mollarle mai. Bene come sempre Raul Diaz, sia da fuori che in campo aperto e bene anche Tiziano Borioni top scorer del match, mentre per un paio di contatti duri sono dovuti uscire anzitempo sia il capitano Luca Mariotti che Klaudio Patani.

Staff medico al lavoro quindi, per provare a recuperare al meglio tutti gli effettivi – Leonardo Baldinotti era assente per dolori alla schiena – in vista del derby di domenica 19 gennaio quando al “Paternesi” arriverà il Basket Gubbio, terzo in classifica, a soli due punti di distanza da Lucky Wind. Occasione per vendicare la sconfitta patita all’andata in trasferta, dove le aspettative UBS furono rimbalzate a colpi di triple.

In tempo di bilanci, commenti positivi giungono dai vertici della società per un girone d’andata con otto vittorie e quattro sconfitte. “Siamo quinti in classifica a soli 6 punti dalla vetta (Gualdo) e a soli due dalla coppia che ci precede, Gubbio e Perugia. Ci attende un girone di ritorno delicato, con alcune trasferte insidiose come quella di Mosciano, Chieti e Alba e tutti i derby che ci hanno visto alzare bandiera bianca nel girone d’andata e che, se vinti, potrebbero cambiare radicalmente la posizione e l’ambizione dei Falchi”.

Insomma, un campionato ancora tutto da giocare. A iniziare da domenica prossima.

Ubs Foligno Basket – New Fortitudo Isernia 80-56

Foligno: Borioni 26, Pagliacci 2, Guerrini 2, Crispoltoni 2, Zmejkoski, Mariotti 3, Marini 7, Diaz 27, Mazzotta 3, Patani 2, Cimarelli 4, Misolic 2.

Isernia: Conidi 13, Pereira 10, Covassin 2, Stupelis 2, Chiacchiari 5, Capobianco, Rodriguez ne, Osarenkhoe 10, Ferraro 14.

Parziali: 32-7, 13-18, 19-16, 16-15.

Progressivi: 32-7, 45-25, 64-41, 80-56.