Luci nuove a Bastia2. Più illuminazione, maggiore sicurezza - Tuttoggi

A Bastia Umbria è stato approvato lo scorso 5 agosto il Progetto di efficientamento energetico e incremento dei punti luce nella zona Bastia 2.

Più precisamente saranno cambiati i pali della luce della Piazza Don Luigi Toppetti con il raddoppio dei punti luce tutti a LED che consentirà di illuminare in maniera ottimale anche via Sandro Pertini e l’installazione di un nuovo punto luce nell’area dei Giardinetti Faticoni.

L’intervento, come tiene a sottolineare l’Assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Santoni, è finanziato con il contributo statale per l’efficientamento energetico di euro 130mila, che servirà anche per ammodernate ed efficientare altre vie.

Più luce, maggiore sicurezza

L’intervento oltre a migliorare l’usa dell’energia, va annoverato tra le altre azioni che l’Amministrazione ha messo in campo per rafforzare la sicurezza urbana, tema molto sentito da tutta la cittadinanza.

Il raddoppio dei punti luce con lampade a led renderà la zona particolarmente illuminata e di conseguenza meno soggetta ad atti vandalici o di micro-criminalità.

Immagine generica