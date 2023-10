Lite accesa di coppia, interviene la polizia | Episodio inserito nello SCUDO - Tuttoggi.info

Gli agenti agiscono in risposta a una chiamata di emergenza al Numero Unico 112. L'episodio avvenuto alle porte della città

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti prontamente alle porte della città, in risposta a una chiamata al Numero Unico di Emergenza che segnalava una lite accesa fra una coppia.

Una volta giunti sul luogo dell’incidente, gli operatori della Squadra Volante hanno instaurato un contatto immediato con la giovane coppia coinvolta nella disputa. L’uomo e la donna, entrambi di giovane età, stavano litigando per questioni personali, come emerso dagli accertamenti condotti dagli agenti.

Poiché nessuno dei presenti necessitava di cure mediche, l’accaduto è stato inserito nella piattaforma “S.C.U.D.O.” (“Sistema Centrale Unificato per la Difesa dell’Ordine”). Questo applicativo interforze, sviluppato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con la Direzione Centrale Anticrimine, non solo consente di registrare i dettagli degli interventi, ma permette anche il monitoraggio in tempo reale delle dinamiche dei fenomeni di violenza.

Gli interventi inseriti nella piattaforma SCUDO coprono una vasta gamma di situazioni, inclusi gli episodi di violenza di genere (codice rosso) e quelli che, sebbene inizino come dispute verbali apparentemente meno gravi, potrebbero evolversi in atti persecutori o maltrattamenti contro un familiare o un convivente.

Una volta completate tutte le procedure e i controlli relativi all’inserimento nell’applicativo, gli agenti hanno informato entrambi i membri della coppia sulle loro facoltà di legge. La Polizia di Stato rimane impegnata nella gestione di situazioni simili, cercando di prevenire e risolvere conflitti domestici per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.