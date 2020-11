Life Clivut, su Zoom si discute verde urbano e cambiamenti climatici - Tuttoggi

Il corso è organizzato dai Comuni di Perugia e Bologna

Non si ferma l’impegno dell’Università di Perugia nel progetto Life Clivut (qui di cosa si tratta, ndr). Oggi (11 novembre) alle 9 va in scena il seminario “Servizi ecosistemici ed il valore del verde urbano” con relatori i professori Riccardo Santolini, UNIURB e Maurizio Micheli e Francesco Ferrini, di UNIFI. Per informazioni, lifeclivutunipg@gmail.com

Giovedì 5 novembre, prima giornata del corso “Il Verde urbano e i cambiamenti climatici”, sono invece stati 160 i partecipanti alla conferenza su Zoom tra professioni, esperti e funzionari della PA. Il corso organizzato dai Comuni di Perugia e Bologna fa parte del Progetto Life Clivut, che è stato presentato dalla coordinatrice Prof.ssa Flaminia Ventura del Dica Unipg. L’assessore del Comune di Perugia Otello Numerini ha presentato le diverse sessioni ed è seguiti il saluto del Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Perugia. Tre “qualificatissimi” relatori hanno discusso la tematica “Sostenibilità delle città e cambiamento climatico”.

La Prof.ssa Bongioannini Cerlini nel suo intervento “Profilo climatico della città, dal passato al presente i cambiamenti in atto” ha presentato elaborazioni di dati tratti da Copernicus Climate Change Service, evidenziando a livello scientifico l’incremento delle anomalie climatiche, rivolgendo particolare attenzione alle città di Perugia e Bologna. La dott.ssa Petralli ha illustrato metodologie ed indicatori per la valutazione del comfort termico, in relazione al fenomeno dell’isola di calore urbana , approfondendo il ruolo degli alberi e dell’importanza dell’uso di dati bioclimatici per la progettazione delle infrastrutture verdi.

Infine, nel suo intervento “Il verde e gli indicatori di qualità urbana”, la dott.ssa Silvia Brini ha parlato del legame tra gli obiettivi internazionali di sviluppo sostenibile di Agenda 2030 e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e come questa comporti una nuova attenzione al verde in ambito urbano per lotta ai cambiamenti climatici e la qualità della vita dei cittadini. Ha elencato gli indicatori che vengono monitorati rispetto agli impegni di Agenda 2030 e lo stato dell’arte di questi in 124 città italiane.