Lidl a Borgo Rivo, tutti contro | Raccolte 800 firme - Tuttoggi.info

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Lidl a Borgo Rivo, tutti contro | Raccolte 800 firme

Redazione

Lidl a Borgo Rivo, tutti contro | Raccolte 800 firme

Mar, 25/08/2026 - 11:54

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La costruzione di un nuovo supermercato Lidl e di due rotatorie a Borgo Rivo ha acceso un acceso dibattito che coinvolge politica, cittadini e associazioni di categoria. Nella giornata di lunedì 24 agosto, la I Commissione Comunale ha infatti deciso di non approvare la delibera di Giunta che prevedeva la realizzazione di una nuova superficie commerciale di circa 1.200 metri quadrati, destinata a incidere in modo significativo sull’assetto urbanistico della zona.

La decisione e le reazioni

Il mancato via libera ha di fatto rimandato la questione al Consiglio comunale, dove l’atto tornerà per la votazione definitiva.

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