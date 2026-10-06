Ue, Tridico "Troppe questioni economiche e sociali non ancora affrontate" - Tuttoggi.info

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Ue, Tridico “Troppe questioni economiche e sociali non ancora affrontate”

ItalPress

Ue, Tridico “Troppe questioni economiche e sociali non ancora affrontate”

Mar, 06/10/2026 - 20:03

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STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo criticato questo programma di lavoro perché non affronta le principali cause del disagio sociale ed economico nel quale tutti i Paesi membri, inclusa l’Italia, sono coinvolti”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato e capodelegazione del Movimento 5 stelle, Paquale Tridico, a margine del discorso della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla plenaria di Strasburgo in merito al prossimo Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.

xf4/sat/gtr

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