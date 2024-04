Libere di scegliere (se e come avere figli). Ilaria Maria Dondi a POPUP - Tuttoggi.info

Venerdì 12 aprile, alle 19, la libreria e spazio culturale POPUP di Perugia, in piazza Birago, ospiterà la presentazione del libro di Ilaria Maria Dondi LIBERE di scegliere se e come avere figli (Einaudi). Dialogherà con l’autrice Marina Toschi, ginecologa – Unione donne italiane (Udi).

Qualunque cosa una donna faccia o abbia fatto nella vita, che abbia raggiunto qualche tipo di successo o conduca una vita “ordinaria”, difficilmente potrà sfuggire all’indagine sul suo stato riproduttivo. Ha figli? Se sì, sarà una madre sufficientemente brava e conforme agli standard che la società impone? Se non ne ha, come mai? E soprattutto: intende averne? Le donne sono costantemente definite dal loro essere o non essere madri e, sulla base di questa divisione, spesso sono state messe le une contro le altre, per giocare una partita in cui hanno tutto da perdere e nulla da guadagnare.

Attraverso un inventario inedito di tipologie di madri e di donne senza figli, Ilaria Maria Dondi – giornalista professionista, direttrice responsabile della testata digitale Roba da Donne, scrive e si occupa di questioni di genere – racconta come esistano mille modi di essere madri e mille di non esserlo, oltre le aspettative, i giudizi e i pregiudizi, gli stereotipi, le imposizioni e persino le leggi. E ci mostra così come, solo difendendo in modo collettivo la diversità delle proprie scelte o condizioni, si possa scardinare “il padre di tutti gli inganni”, la menzogna riproduttiva che nei secoli ha reso le donne oggetti al servizio dell’uomo. Perché soltanto dando dignità e diritti alla diversità in tutte le sue forme, ogni persona potrà essere finalmente libera.

Luogo: POPUP • libri / spunti / spuntini, via D. Birago, 22, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA