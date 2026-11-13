Lezione-concerto di Laura Magnani dedicata a Johannes Brahms - Tuttoggi.info

Lezione-concerto di Laura Magnani dedicata a Johannes Brahms

Domenica 15 novembre 2026 – ore 11

Sala Pegasus – Spoleto













L’Associazione Culturale L’Orfeo di Spoleto prosegue la rassegna di lezioni-concerto con la pianista spoletina Laura Magnani, dedicando l’appuntamento di domenica 15 novembre 2026 alle ore 11 alla Sala Pegasus a Johannes Brahms (Amburgo 1833 – Vienna 1897).

Come di consueto, l’incontro si svolgerà in mattinata e offrirà al pubblico un percorso guidato attraverso la produzione pianistica del grande compositore tedesco: non solo esecuzione, ma anche lettura storica e poetica delle opere, secondo lo stile ormai consolidato delle lezioni-concerto di Magnani.

Il programma tocca alcuni dei momenti più significativi della scrittura pianistica di Brahms: dagli Intermezzi intimistici e malinconici della maturità alle Rapsodie di grande impeto drammatico, dal Capriccio vivace dell’ Op. 76 fino all’energia ritmica e al colore popolare della Danza ungherese.

Laura Magnani, nata a Spoleto, si è diplomata in pianoforte e canto con il massimo dei voti al Conservatorio di Perugia e si è perfezionata con Sergio Perticaroli presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Attiva come concertista in Italia, Europa, Stati Uniti e Canada, è stata direttore artistico del Festival Pianistico di Spoleto per quindici anni. Dal 2013 risiede in California, dove prosegue un’intensa attività concertistica e didattica. Recenti le collaborazioni con i pianisti Daniel Glover e Paul Hersh e la sua acclamata partecipazione al Debussy Festival di San Francisco nel Centenario del grande Impressionista francese. Al momento Laura si divide tra l’Italia e gli Stati Uniti, mantenendo una fitta rete di rapporti artistici e accademici con entrambi.

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti (fino a esaurimento posti), si conferma un’occasione privilegiata per avvicinarsi all’universo brahmsiano attraverso la voce di un’interprete capace di unire rigore, profondità espressiva e capacità di comunicazione.