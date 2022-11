Lettera minatoria al giornalista Roberto Testa | Solidarietà dell'Anpi

La solidarietà dell'Anpi per il "vile atto subito". Lettera spedita dal centro

Lettera minatoria al giornalista Roberto Testa che, ieri mattina, si è visto recapitare una busta contenente un cappio nero, un calendario di Mussolini e una lettera scritta in caratteri gotici. “Esprimiamo solidarietà e vicinanza al nostro compagno e associato Roberto Testa – spiega il presidente dell’Anpi Foligno, Stefano Mingarelli – per il vile atto intimidatorio subito questa mattina . Roberto infatti ha ricevuto una lettera minatoria scritta in caratteri gotici “ Io invece ho il fez e la camicia nera di papà “ ed un calendario di Mussolini . Come al solito i fascisti si nascondono dietro l’anonimato perché non hanno nemmeno il coraggio delle loro bieche azioni“.

Il supporto dell’Anpi

“La nostra associazione vigilerà su questa vicenda e supporterà Roberto in tutte le azioni che volesse fare – continua Mingarelli – comunicando all’autore dell’infame gesto che l’anpi si adopererà in tutte le sedi giudiziarie affinché lo stesso venga perseguito . Contestualmente ci chiediamo come sia possibile che vengano consentite certe pubblicazioni che costituiscono apologia di fascismo . Per questo chiediamo al Ministero dell’Interno di sospendere là pubblicazione di tale calendario e all’autorita giudiziaria di aprire un procedimento penale per apologia di fascismo a carico dell’autore e dell’editore del calendario disponendone altresì il sequestro. Chiediamo infine a tutti i democratici e agli antifascisti di vigilare affinché simili gesti non passino sotto silenzio e non vengano più ripetuti. Il fascismo non passerà“.