L’espresso perfetto? Tutta una questione di moka - Tuttoggi

Diversi modi di bere il caffè

C’è chi preferisce quello fatto con la classica moka, con i chicchi già ridotti in polvere, e chi sceglie di macinarli da sé, acquistando macchinette apposite in grado di polverizzare i chicchi e poi trasformarli in questa gustosa e inebriante bevanda. Ancora, per chi non ha proprio tempo per pensare alla giusta quantità di chicchi da macinare, ci sono le comode macchinette con le cialde già dosate e pronte per essere inserite oppure, ancora, le macchine per il caffè lungo all’americana. Gli elettrodomestici per la preparazione del caffè sono tanti, ma il metodo classico rimane sempre uno, la moka. Tuttavia, i modelli di macchine per il caffè sono innumerevoli e si adattano alle varie esigenze, se vedi le offerte te ne renderai conto.

Ritornando alla moka, questo metodo risale agli inizi del secolo scorso e venne ispirato da quello che era il funzionamento di un altro elettrodomestico, la lavatrice. Questo apparecchio aveva in dotazione una caldaia che era in grado di portare l’acqua ad ebollizione e fu proprio seguendo questo principio che nacque la prima macchinetta casalinga per fare il caffè.

La macchinetta per fare il caffè è un oggetto che non manca mai nelle case, anche di chi non ama questa bevanda. Ma non tutti sanno come fare il caffè con la moka. Non basta semplicemente inserire l’acqua e avvitare il raccoglitore dopo aver messo la polvere di caffè. Esistono dei trucchetti che possono rendere il caffè uscito dalla moka particolarmente intenso e ricco di gusto.

Non esiste una “ricetta magica”

Per ottenere il caffè perfetto con la moka, bisogna tenere conto di alcuni particolari, all’apparenza trascurabili, ma che invece si rivelano fondamentali. Partiamo dall’acqua, che va inserita nella caldaia inferiore. In molti riempiono questa parte oltre la valvola di sicurezza, ma ciò risulta sbagliato, perché tra l’acqua e il filtro, deve esserci necessariamente dell’aria. Quest’ultima infatti, viene riscaldata dalla fiamma insieme all’acqua e sarà proprio l’aumento della pressione dell’aria che spingerà l’acqua a contatto con il filtro dove si trova il caffè, consentendone l’estrazione.

La proporzione tra acqua e aria all’interno della caldaia, dunque, è fondamentale, così come la quantità di polvere di caffè. Non bisogna riempire il filtro fino all’orlo, né bisogna creare un cumulo centrare e lasciare scoperti i bordi. Il caffè va distribuito in modo omogeneo, ma senza pressare e schiacciare la polvere con forza. Basta semplicemente livellare la superficie, delicatamente, senza pestarla. Ecco, la vostra moka è pronta, ora non resta che scaldarla e far uscire il caffè.