Lavori Umbra Acque, oltre 25 vie della Zona Nord rimarranno 6 ore senza acqua - Tuttoggi

Martedì 1 giugno verrà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 8 alle 14, soprattutto nella frazione di Cerbara

Nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione nella Zona Nord di Città di Castello.

Per martedì 1 giugno Umbra Acque ha quindi annunciato che, dalle ore 8 alle 14, verrà sospesa l’erogazione idrica in oltre 25 vie del Comune e nell’intera frazione di Cerbara.

Nello specifico mancherà l’acqua per 6 ore in Via Ippolito Pindemonte; Via San Biagio; Via Giuseppe Toniolo; Via Biturgense; Viale Romagna; Via Alessandra Kollontai; Via Madonna del Lupo; Via Cesare Pavese; Via Nicolò Copernico; Via Tommaso Campanella; Via Tommaso Moro; Via Silvio Argenti; Via Salvatore Quasimodo; Via Giuseppe Ungaretti; Via Sibilla Aleramo; Via Antonio Banfi; Via Grazia Deledda; Via Maria Mattia Pierini; Via Giovanni Falcone; Via Giovanni Pascoli; Via Vincenzo Monti; Via Della Vittoria; Via Claudio Treves; Via Villa Zampini; Via Europa; Vocabolo Fornace Prima; Via Merlino Pazzaglia.

Al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Umbra Acque resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445