Lavori stradali, code su Ss75 e Flaminia

Fino a mercoledì il cantiere a Foligno per il rifacimento del mano stradale, con chiusura delle rampe

Automobilisti in fila questa mattina (mercoledì) nei pressi dell’innesto tra la Ss75 Centrale Umbra e la Flaminia, a Foligno, dove sono iniziati i lavori per la sistemazione del manto stradale.

Fino a venerdì 17 marzo il transito è regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, con la chiusura delle rampe di immissione in direzione Roma dello svincolo di Foligno Nord e quella per chi proviene dalla Spoleto dalla Flaminia.