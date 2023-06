Lavori allo Stadio 'Barbetti', botta e risposta fra Gubbio Calcio e sindaco Stirati - Tuttoggi.info

Il sindaco di Gubbio interviene dopo le polemiche della società rossoblu circa le presunte “mancate risposte” circa gli interventi sull'impianto sportivo "Non ci siamo mai sottratti a nessun impegno e mai lo faremo"

Continuano a far discutere le attuali condizioni dello stadio “Pietro Barbetti”, con un botta e risposta tra società rossoblu e Comune di Gubbio.

Dopo il dibattito nello scorso Consiglio comunale – aperto da una interpellanza Lega sui lavori da fare nell’impianto – l’assessore Gabriele Damiani aveva dichiarato di “conoscere lo stato delle criticità” ed “essere comunque in ottimi rapporti collaborativi con la società” ma, a quanto pare, ci sono più incomprensioni del previsto.

Proprio ieri (29 giugno), infatti, il Gubbio Calcio è intervenuto con una nota se non al veleno, poco ci manca: “Nel veder perdurare la situazione di necessità di vari interventi allo Stadio Pietro Barbetti, prendiamo atto con preoccupazione che il Comune ad oggi non ha ancora dato nessuna risposta per la risoluzione delle varie problematiche emerse in questo ultimo periodo. Pertanto, a poche settimane dall’inizio della nuova stagione agonistica, confidiamo in una risposta di collaborazione fattiva quanto più celere possibile, per evitare di trovarsi a dover fronteggiare gravi problemi senza più tempo per poter intervenire adeguatamente“.

“Non ci sottraiamo a nessun impegno, non lo abbiamo fatto in passato né mai lo faremo – ha risposto stamattina (30 giugno) il sindaco Filippo Stirati – Lo scorso mese il Comune ha speso 15mila euro per l’adeguamento dei tornelli di ingresso allo stadio e nel prossimo Consiglio Comunale del 6 luglio andremo a finanziare con 20mila euro la sistemazione dei problemi idrici negli spogliatoi, su cui siamo già intervenuti all’interno e all’esterno con i nostri operai, quest’anno come lo scorso anno, quando abbiamo speso 25mila euro per realizzare il pozzo e altri 2mila per l’impianto”.

“Mi auguro – ha aggiunto Stirati – che il presidente Notari non si faccia strumentalizzare, dato che tutti ormai sono in campagna elettorale mentre noi continuiamo a lavorare. Tra Comune e Gubbio Calcio c’è una convenzione che rispettiamo e onoriamo non tirandoci indietro di fronte a nulla. Ci impegniamo e risolviamo puntualmente le emergenze, con la società abbiamo tra l’altro un incontro già programmato il prossimo mercoledì. Ribadisco: il Gubbio Calcio stia attenta a non farsi utilizzare da altri. Sindaco e amministrazione ci sono per ciò che gli compete: tutto il resto sono inesattezze e propaganda elettorale”.