Lavori alla pubblica illuminazione, ad Assisi cambia la viabilità il 16-17 luglio - Tuttoggi.info

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Lavori alla pubblica illuminazione, ad Assisi cambia la viabilità il 16-17 luglio

Redazione

Lavori alla pubblica illuminazione, ad Assisi cambia la viabilità il 16-17 luglio

Mer, 15/07/2026 - 14:57

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Sono previste modifiche temporanee alla viabilità nei giorni 16 e 17 luglio 2026, in alcune vie del centro storico di Assisi, per consentire lo svolgimento in sicurezza di un intervento di relamping ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Si tratta di lavori eseguiti dalla Società ENGIE Servizi Spa, per conto del Comune di Assisi, che prevedono la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con moderni e più sostenibili sistemi a LED.

Il 16 luglio è previsto quanto segue: in via del Torrione, dalle ore 7.00 alle ore 13.00, transito vietato per tutti i veicoli; in via Dono Doni, dalle ore 10.00 alle 13.00, divieto di circolazione per tutti i veicoli; solo per i residenti in uscita da Piazza San Rufino è previsto il senso unico ascendente dalle ore 10.00 alle 13.00; nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle 13.00 i veicoli in uscita da via della Rocca, che non hanno titolo a circolare all’interno della ZTL, dovranno uscire da via del Comune Vecchio; in via Sermei divieto di circolazione per tutti dalle ore 14.00 alle 16.00.

Il 17 luglio in via Galeazzo Alessi, dalle ore 7.00 alle 13.00, è stato istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, esclusi i mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori.

I vari provvedimenti sono stati adottati con ordinanza della Polizia locale per tutelare la sicurezza di cittadini e operatori e consentire il regolare svolgimento dell’intervento.

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