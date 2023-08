Lavori al Teatro Secci per 147mila euro, adeguato il cronoprogramma - Tuttoggi.info

I lavori di efficientamento energetico al Teatro Secci di Terni sono già in corso, ma la Giunta approva l'adeguamento del cronoprogramma

La giunta comunale nel corso della seduta svoltasi mercoledì 9 agosto ha approvato la proposta di delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto Lavori di riqualificazione energetica patrimonio comunale riguardanti il teatro Sergio Secci – anticipazione di casa per adeguamento cronoprogramma lavori in corso.

“La delibera – spiegano gli assessori proponenti Mascia Aniello per l’efficientamento energetico e l’ambiente e Giovanni Maggi per i lavori pubblici, il Pnrr e l’edilizia residenziale pubblica – dà continuità ai lavori di efficientamento energetico che sono già in corso per il Teatro Sergio Secci, lavori iniziati lo scorso 3 aprile, aggiornando il cronoprogramma dei lavori e procedendo all’anticipazione di cassa per un importo complessivo di 147.097,30 euro, al fine di permettere la copertura economica di quei pagamenti che sono fin qui maturati per le fatture emesse e registrate dalla Sitecna Srl, aggiudicatrice dell’appalto per i lavori di riqualificazione del Teatro”.