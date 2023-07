Lavori al Pozzo di San Patrizio: "Stiamo programmando l’intervento per ridurre i disagi ai visitatori” - Tuttoggi.info

“Il materiale per i lavori al Pozzo di San Patrizio è pronto per essere installato"

“Il materiale per i lavori al Pozzo di San Patrizio, corrimano e protezioni per i finestroni realizzati da un fabbro con la supervisione e l’autorizzazione della Soprintendenza, è pronto per essere installato”.

A dichiararlo, in una nota, Mario Angelo Mazzi, vicesindaco di Orvieto.

“Successivamente si procederà alla seconda fase dei lavori, che prevede la nuova illuminazione e la sistemazione dei gradini. Si tratta di interventi importanti attesi da anni, che garantiranno una maggiore sicurezza ai visitatori del monumento”.

“Per consentire il montaggio delle opere – conclude il vicesindaco – sarà necessario chiudere al pubblico il Pozzo di San Patrizio; stiamo programmando l’intervento in maniera tale da ridurre al minimo i disagi per l’utenza”.