 L'autopsia per chiarire i tanti dubbi sulla morte dello chef Vincenti - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

L’autopsia per chiarire i tanti dubbi sulla morte dello chef Vincenti

Redazione

L’autopsia per chiarire i tanti dubbi sulla morte dello chef Vincenti

Lun, 18/08/2025 - 19:39

Condividi su:

Sarà eseguita domani mattina, martedì, alle 10, l’autopsia sul corpo di Domenico Vincenti, il 56enne ristoratore folignate trovato senza vita il giorno di Ferragosto nel locale di Spoleto che gestiva da tre anni.

Un esame che potrà accertare le cause che hanno portato al malore fatale – il primo rilievo autoptico eseguito dal medico legale ha escluso la morte per trauma da ferita – e chiarire alcuni degli elementi sui quali si sta indagando, dopo che la Procura di Spoleto ha aperto un fascicolo contro ignoti per morte da altro reato.

In particolare, l’autopsia potrà fornire indicazioni utili a stabilire se il malore sia stato provocato o magari aggravato dall’assunzione di sostanze sequestrate nel luogo dove è stato ritrovato il cadavere. Aspetto, questo, sul quale si sta indagando, cercando anche di risalire a persone che possano aver incontrato lo chef nelle ore immediatamente precedenti al decesso. La cui data risulta ancora incerta.

Il corpo senza vita sul pavimento era stato avvistato, dall’esterno del ristorante, da uno degli ospiti che stavano trascorrendo nella struttura di Fontepino il Ferragosto.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Perugia

Sbanda all’uscita della galleria Kennedy e finisce contro il muro

Terni

Blitz a Narni: smantellato bivacco dello spaccio

Perugia

Evade dai domiciliari per andare a rubare, arrestato

dalle città

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati – Il match in diretta

Ultim'ora Italia

Zelensky con vestito ‘normale’ alla Casa Bianca, Trump: “Stai benissimo”
Ultim'ora Italia

West Nile, 21 nuovi casi nel Lazio: 5 con sindrome neurologica

Umbria | Italia | Mondo

L’autopsia per chiarire i tanti dubbi sulla morte dello chef Vincenti

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!