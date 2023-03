Lascito Mariani, citati a giudizio in 14 | Tesei "Eredità mai utilizzata" - Tuttoggi

Dal parere pro veritate al trasferimento all’Usl, il danno al Comune

Dopo il parere pro veritate del legale che vinse la causa sul Lascito Mariani per il Comune (contro gli eredi delle sorelle benemerite che rivendicavano per loro la somma), nel 2021, tramite una delibera di giunta regionale, arriva poi il trasferimento dell’eredità dal Comune di Città di Castello alla Regione Umbria, e quindi nella disponibilità della Usl Umbria 1.

Questo per la Procura, che oltre a giudicare “inopportuno” l’intervento dell’avvocato (in passato legale dell’Usl nel giudizio civile sul testamento ) è il vero danno subito dal Comune tifernate. La violazione sul vincolo di destinazione avverrebbe infatti esattamente con questo passaggio, anche in considerazione del fatto che – come riferiscono i giudici contabili – l’azienda sanitaria avrebbe speso 200 mila euro per il nuovo Centro Alzheimer e 1 milione per l’acquisto di una risonanza magnetica per l’ospedale.

Regione respinge ogni accusa

La Regione proprio ieri (28 febbraio) ha respinto ogni accusa, sottolineando in primis – anche tramite le parole della stessa Tesei – come “la somma del lascito trasferita dal Comune di Città di Castello sia tuttora interamente nelle casse della Asl 1 e mai utilizzata“.

E’ stato inoltre aggiunto come “il lascito esprima unicamente la volontà delle sorelle Mariani che se ne faccia uso per ‘alleviare la sofferenza dei malati’ della Comunità tifernate, senza riferimento alla ristrutturazione dell’ospedale, struttura del patrimonio regionale (non della Asl) e priva della destinazione d’uso sanitaria. Sulla creazione della Casa della Salute, infine, da Perugia evidenziano come “questa non sia stata valutata fattibile dai tecnici regionali, in quanto non si può utilizzare un solo piano senza interventi di consolidamento generale, tanto è vero che ad oggi la valutazione tecnica degli uffici per la sistemazione della struttura è quantificabile in oltre 32 milioni“.

In aula a settembre

Tutti e 14 i citati in giudizio compariranno davanti al collegio a settembre. Per la Procura Tesei, Coletto, Bacchetta, Gentili e un funzionario avrebbero responsabilità dolosa mentre per gli altri si parla di titolo gravemente colposo. La Corte dei Conti chiederà il risarcimento, in favore del Comune, dei 3,8 milioni del Lascito. Le difese sono invece pronte a dare battaglia, ritenendo di aver agito legittimamente.