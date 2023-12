L'amore in onda: le coppie famose nate nei dating show - Tuttoggi.info

L'amore sbocciato sotto i riflettori non è assolutamente detto non possa rivelarsi autentico e duraturo

Chi almeno una volta non ha seguito un dating show? Programmi che catturano l’attenzione o che, meglio ancora, incuriosiscono per la loro abilità di mixare romanticismo, intrattenimento, tradimento, gelosia, fragilità e tanto altro ancora. Sono incentrati sulla ricerca dell’amore vero in un contesto spesso surreale; grazie ad essi si sono create le coppie più celebri e durature nel panorama dello spettacolo.

Tanto in Italia quanto in altre parti del mondo i dating show sono un format diffuso e che genera moltissime interazioni social. La ricerca di ExpressVPN sul fenomeno dei dating show mostra quante coppie si sono formate, nell’ultimo decennio, a seguito di una partecipazione televisiva.

Sean Lowe e Catherine Giudici

“The Bachelor” nel mondo dei dating show è un cult. Nel corso degli anni diversi scapoli hanno intrapreso un viaggio per trovare l’amore vero in un gruppo di donne affascinanti. Una storia più di tutte ha ottenuto un successo lampante, quella tra Sean Lowe e Catherine Giudici. Il loro legame è nato durate la partecipazione alla diciassettesima edizione di “The Bachelor” e, nonostante lo scetticismo iniziale, il loro amore ha resistito alle prove del tempo.

Il loro è un sentimento nato in maniera spontanea e naturale sotto gli occhi dei telespettatori dal cuore tenero. Catherine, graphic designer, ha conquistato l’uomo con gentilezza, dimostrando simpatia e pacatezza. Sean proveniva da un ambiente conservatore e aveva ammesso senza freni ai suoi compagni di avventura di attendere la donna giusta. Molti dei fan ebbero il timore che lui alla fine scegliesse come sua partner un’altra partecipante, ma tutto si concluse per il meglio. La coppia è tuttora felicemente sposata e ha ben tre bambini.

Olivia Buckland e Alex Bowen

“Love Island” ha portato sugli schermi un approccio all’amore nuovo, fresco e particolarmente apprezzato dagli appassionati del genere. Il programma coinvolge un gruppo di single alla ricerca di tanto divertimento e, perché no, dell’anima gemella. “Love Island” si svolge in una location da sogno e la regola principale è solo una: non restare single. Tra le coppie più invidiate e seguite, nate da un format alquanto sopra le righe, vi sono Olivia Buckland e Alex Bowen. La coppia si è aggiudicata il secondo posto al termine dell’edizione tenutasi nel 2016. Anche loro sono felicemente sposati.

Beatrice Valli e Marco Fantini

Ci spostiamo nella nostra Italia, Paese in cui i dating show hanno conquistato un ampio pubblico tanto che “Uomini e Donne”va in onda da molti anni ogni giorno allo stesso orario e non ha mai subito un arresto in termini di share. Il dating show per eccellenza, guidato da una padrona di casa tanto riflessiva quanto battagliera, ha fatto nascere tantissime coppie. Moltissimi si sono sposati e hanno creato una famiglia. Anche i partecipanti al trono over hanno realizzato il loro sogno di incontrare l’altra metà della mela; ad ogni età nello studio di Maria De Filippi è possibile innamorarsi.

Tra le coppie storiche e più social di sempre non possiamo non citare Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia si è conosciuta durante il trono di lui; entrambi erano solo dei ragazzini. Oggi lui è un modello affermato e acclamato sulle passerelle più note e lei un influencer tra le più seguite in Italia. Sono sposati da qualche anno e hanno avuto tre meravigliose bambine.

Francesco Muzzi e Martina Pedaletti

Non tutti i dating show danno i risultati attesi. “Matrimonio a prima vista” è un programma che ha avuto un discreto successo in Italia ma che ad oggi non ha portato alla nascita di relazioni durature. Francesco Muzzi e Martina Pedaletti sono una delle rare coppie che devono ringraziare “Matrimonio a prima vista” per averli fatti conoscere; ad oggi felicemente sposati. Non hanno sicuramente ottenuto il successo mediatico di Valli e Fantini, ma hanno il loro seguito e soprattutto hanno da pochissimo vissuto l’immensa gioia di diventare genitori di Aurora. L’inizio non è stato semplice, come ha dichiarato la coppia ai giornali subito dopo la fine della trasmissione: «Per un mese siamo stati seguiti dalla produzione e, in modo particolare, da Andrea e Luca che sono sempre stati al nostro fianco: non poter alzare il telefono per sentirli ogni volta che sorgeva un problema all’inizio è stato strano. Poi, piano piano, ci siamo tranquillizzati». Entrambi romani hanno partecipato alla sesta edizione del programma-scommessa di Real Time e sebbene all’inizio il sentimento sembrava tardare poi ha avuto la meglio, creando una coppia duratura e felice.