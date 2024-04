Ladri bambini di 9 e 11 anni trovati dalla polizia con refurtiva e kit da scasso

La più piccola faceva da palo mentre il maschietto era all'interno di un appartamento

Ladri bambini. Il più “grande”, di 11 anni ma già con precedenti per furti, era entrato in un appartamento, in via Magno Magnini. La bambina, di 9 anni, era rimasta fuori a fare il palo.

I poliziotti hanno bloccato la bambina, mentre il maschietto, sorpreso all’interno dell’abitazione, ha provato a fuggire. Gli agenti lo hanno ritrovato nei pressi del parco Chico Mendez. Nello zaino aveva gioielli, un orologio, un rasoio elettrico e articoli di bigiotteria provento di furto. Ma anche il kit per lo scasso di porte e finestre: quattro cacciaviti e alcune lastre in plastica.

Accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito, è emerso che i due minori erano gli autori anche di un altro furto in appartamento, avvenuto quella stessa mattina in uno stabile in via Enrico Fermi.

Per questi motivi, gli agenti hanno deferito entrambi all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato continuato in concorso; l’11enne, inoltre, è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.