L'ACI porta l'educazione stradale dentro al Liceo Marconi di Foligno - Tuttoggi

La giornata si è conclusa, infine, con un dibattito tra i ragazzi e i relatori. Il progetto proseguirà nelle classi coinvolte, con i docenti del liceo che approfondiranno in specifiche lezioni i temi trattati durante l’iniziativa dell’Automobile club. “Bisognerebbe sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale già a partire dalle scuole elementari – ha commentato Ruggero Campi –. Sarebbe utilissimo per farli crescere nel rispetto delle regole e, allo stesso tempo, far comprendere loro il senso di libertà che si ha attraverso la mobilità. È entusiasmante lavorare con i giovani e siamo orgogliosi di questo progetto che si è subito dimostrato essere una bella esperienza per tutti. I ragazzi dimostrano attenzione, rispetto delle regole e grande capacità di ascolto. Ciò tornerà loro molto utile nella vita quotidiana. Questo è, innanzitutto, un progetto di educazione civica, ma l’obiettivo è anche quello di far capire ai ragazzi che quando parliamo di mobilità parliamo anche di motor sport e passione sportiva. L’automobilismo è uno sport sicuro e in più abbiamo in Umbria un autodromo dove ci si può avvicinare al motor sport e praticarlo in tutta sicurezza”.

“È stato un appuntamento molto interessante – ha dichiarato la dirigente Sebasti– durante il quale ci si è focalizzati sulle regole della strada, sulla sostenibilità e sui rischi alla guida. Questi ragazzi sono i futuri utenti della strada e lo saranno sempre più in maniera attiva. È importante, quindi, che possano riflettere su quello che vuol dire muoversi consapevolmente sulla strada. Grazie a questo evento di grande qualità, ai testimonial e ai professionisti che abbiamo ospitato, i nostri studenti oggi sono in grado di capire molto meglio le possibilità e i rischi presenti, dal semplice monopattino alla macchina sportiva.