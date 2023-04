La Ternana va sotto, ma ribalta il Pisa in un minuto (2-1) e rivede i playoff | Pagelle

La partita

5′ pt GOL PISA, MOREO Sulla sinistra Beruatto offre una palla che Moreo insacca con un gran tocco che beffa Iannarilli.

33′ pt IL VAR ANNULLA UN RIGORE PER LA TERNANA Nicolas impatta con Falletti. Per Miele di Nola in modo falloso. L’arbitro però viene richiamato dal Var e cambia la propria decisione, vedendo prima il tocco sul pallone con la mano del portiere.

45′ pt OCCASIONE TERNANA Il destro al volo di Agazzi dal limite dell’area colpisce la traversa.

47′ pt IL PRIMO TEMPO FINISCE 0-1 Ternana punita alla prima azione degli ospiti. Che sfiorano il raddoppio, approfittando delle indecisioni dei rossoverdi. Fere sfortunate nel finale con il legno colpito da Agazzi.

5′ st OCCASIONE TERNANA Ancora la traversa a negare il pari ai rossoverdi. Sull’angolo di Palumbo Diakitè colpisce di testa, ma Nicolas sventa con l’aiuto del legno.

13′ st Coulibaly gira a lato da buona posizione.

19′ st Favilli riesce ad anticipare Nicolas di testa, ma non trova la porta.

20′ st OCCASIONE TERNANA Nicolas perde il pallone in uscita, ma Favilli e Agazzi non riescono ad approfittarne.

24′ st RIGORE TERNANA Miele viene richiamato dal Var per un tocco di gomito in area di Gargiulo e concede il rigore.

25′ st GOL TERNANA, FAVILLI Da dischetto l’attaccante non sbaglia e pareggia i conoti.

26′ st GOL TERNANA, FALLETTI In un minuto le Fere la ribaltano con il gol del fantasista, servito da Favilli, che aveva inizialmente perso il tempo per calciare. La rete è nata da un pallone recuperato da Agazzi con il Pisa in uscita.

47′ st Iannarilli è costretto ad uscire dall’area per rimediare a un errore di Mantovani.

51′ st FINISCE 2-1 La Ternana batte il Pisa rimontando il gol in avvio di Moreo. Decidono nella ripresa Favilli su rigore e falletti.

Tabellino e pagelle

Ternana – Pisa 1-2

5′ pt Moreo (P), 25′ st Favilli rig. (T), 26′ st Falletti (T)

Ternana: Iannarilli 6, Diakitè 6.5, Sorensen 6, Mantovani 5.5, Corrado 6, Coulibaly 6, Di Tacchio 6, Agazzi 7, Falletti 7 (30′ st Proietti 6), Palumbo 6.5, Favilli 7 (30 st Donnarumma 6). All. Lucarelli 6.5.

Pisa: Nicolas 6.5, Calabresi 6, Caracciolo 6, Barba 5.5, Beruatto 7, Zuelli 6, Nagy 5.5 (11′ st Gargiulo 5), Marin 6 (35′ st Masucci 6), Morutan 6 (23′ st Tramoni 6), Moreo 7 (35′ st Sibilli 6), Torregrossa 6 (11′ st Gliozzi 5.5). All. D’Angelo 6.