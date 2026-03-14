La Ternana paga un avvio da incubo e perde con la Vis Pesaro 1-0 | Pagelle - Tuttoggi.info

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La Ternana paga un avvio da incubo e perde con la Vis Pesaro 1-0 | Pagelle

Redazione

La Ternana paga un avvio da incubo e perde con la Vis Pesaro 1-0 | Pagelle

Sab, 14/03/2026 - 19:26

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La Ternana paga un avvio da incubo e perde a Pesaro 1-0, nonostante le occasioni avute in un secondo tempo, giocando per un’ora con l’uomo in meno.

Fere anche sfortunate, con Donati che ha colpito la traversa. E così la Vis Pesaro ha raccolto 3 punti con il gol segnato da Di Paola gà al 2′ su un regalo della difesa rossoverde.

La partita

Avvio da incubo per la Ternana, che dopo due minuti è subito sotto: Kerrigan perde palla sulla pressione di Zoia, facile per Di Paola depositare in rete.

Al 4′ il tiro di Paganini sembra portare al raddoppio, ma D’Alterio compie un intervento strepitoso.

Tre minuti dopo, sulla nuova incursione di Zoia è Durmush ad avere la palla buona, ma non centra la porta.

Quando la Ternana sembra essere tornata in partita, l’arbitro punisce con il rosso diretto una sbracciata di Dubickas sul neo entrato Tonucci. Gara in salita per le Fere, ora anche con l’uomo in meno.

Al 33′ D’Alterio esce male, ma poi recupera su Nicastro.

Sul finale, al 44′, Kerrigan ha la palla del pari, ma la sua conclusione viene ribattuta.

Nella ripresa la Ternana, pur con l’uomo in meno, si fa vedere con una certa continuità dalle parti di Pozzi, che al 23′ salva su Vallocchia.

Al 33′ Ternana sfortunata, con la conclusone di Donati che sbatte sulla traversa.

Nel finale Pagliari sbaglia un disimpegno, sul pallone si avventa Pagliari, che però non inquadra la porta.

Tabellino e pagelle

VIS PESARO – TERNANA 1-0
2′ pt Di Paola

NOTE: 29′ pt espulso Dubickas

VIS PESARO: Pozzi 6, Primasso sv (27′ pt Tonucci 6, 15′ st Barranco 6), Di Renzo 6, Zoia 7.5, Paganini 6 (15′ st Ventre 6.5), Berengo 6, Pucciarelli 6.5, Durmush 6, Machin 6 (30′ st Pisano 5.5), Di Paola 6.5 (30′ st Mariani 6), Nicastro 6. All. Stellone 6. A disp.: Guarnone, Fratti, Fraternale, Bastianelli, Cataudella, Martinelli, Chudy, Lari.

TERNANA: D’Alterio 6, Donati 6, Kurti 5, Martella 5.5, Kerrigan 4.5 (37′ st Ferrante sv), Majer 5.5 (37′ st McJannet sv), Vallocchia 6, Ndrecka 6 (30′ st Pagliari 6), Orellana 5.5 (30′ st Aramu 6.5), Panico 6 (13′ st Leonardi 6), Dubickas 4.5. All. Liverani 6. A disp.: Morlupo, Delibra, Tripi, Meccariello, Capuano, Lodovici, Proietti.

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