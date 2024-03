La statua della Madonna di Lourdes lunedì al santuario della Madonna della Stella

In corso il pellegrinaggio, promosso dall'Unitalsi, in Umbria della statua della Madonna di Lourdes proveniente dal santuario francese

Fa tappa anche nell’archidiocesi di Spoleto-Norcia – dopo la presenza in questi giorni a Foligno – la Peregrinatio Mariae, il pellegrinaggio della statua della Madonna di Lourdes partito a settembre scorso dalla Campania e organizzato per commemorare i 120 anni di Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto a Lourdes e Santuari Internazionali).

Lunedì 18 marzo, infatti, l’effige mariana verrà accolta presso il Santuario della Madonna della Stella in Montefalco.

Questo il programma:

alle ore 11.00 arrivo e accoglienza da parte del rettore del Santuario padre Roberto Cecconi, cp, e dall’assistente ecclesiastico dell’Unitalsi sottosezione di Spoleto-Norcia don Bruno Molinari;

alle ore 15.00 Santo rosario meditato;

alle ore 17.00 celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Renato Boccardo;

alle ore 21.00 processione aux flambaux presieduta sempre da mons. Boccardo.

La permanenza della statua della Madonna di Lourdes in Santuario sarà vegliata dai volontari dell’Unitalsi e dai fedeli con l’offerta della preghiera.

L’effigie di Maria è una delle due utilizzate nel Santuario di Lourdes per la processione aux flambaux e ha iniziato il suo peregrinare in Italia partendo proprio dal Santuario mariano al termine del Pellegrinaggio Nazionale Unitalsi dello scorso settembre, per inaugurare il nuovo tema dell’anno associativo: “…e che qui si venga in processione“, le parole della Vergine a Santa Bernadette nell’apparizione del 2 marzo 1858 (“Andate a dire ai sacerdoti che qui si costruisca una cappella e che qui si venga in processione”). Con l’effige viaggia anche una croce che è stata completata dai presidenti di Sezione a Lourdes, a conclusione del pellegrinaggio nazionale di settembre scorso, composta da venti tasselli in pietra colorata, rappresentanti sia le venti Sezioni dell’Unitalsi sia i venti misteri del Rosario.

Dopo la tappa a Montefalco, la statua della Madonna di Lourdes sarà trasferita in vari luoghi della Diocesi di Terni – Narni – Amelia, per poi raggiungere il territorio eugubino e l’Alto Tevere.