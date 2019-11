La Sir espugna il PalaBanca: 3-0 a Piacenza

Terza vittoria piena di fila per la Sir Safety Conad Perugia, che espugna con un convincente 0-3 il PalaBanca di Piacenza, contro i padroni di casa della Gas Sales nella settima di andata di Superlega.

Prova importante dei Block Devils su un campo non facile e contro un avversario che, seppur privo di Nelli e Stankovic, ha dimostrato di avere qualità interessanti. Ma Perugia stasera è stata cinica, concreta, efficace in attacco (59% di squadra), letale in primo tempo e soprattutto eccellente a muro, fondamentale che ha regalato alla causa bianconera 9 punti diretti e tanti tocchi buoni per la difesa.

Primi due set combattuti, con i ragazzi di Heynen che tengono però sempre il pallino del gioco, poi nel terzo la squadra del presidente Sirci si distende spinta dagli attacchi di Leon (tripletta che spacca il parziale dal 15-17 al 15-20) e chiude con il colpo vincente di Russo.

È proprio Leon (17 punti con 3 ace ed un muro) l’Mvp della sfida, ma ottima ancora la prestazione di Hoogendoorn, in campo al posto di Atanasijevic ed autore di 13 palloni vincenti con il 67% in attacco. L’ottima ricezione di Colaci (bravissimo anche in difesa) e la regia ancora sempre impeccabile di capitan De Cecco consentono a Perugia di girare a mille al centro. 100% per Podrascanin (9 punti totali), 67% per Russo (8 punti, 4 a muro): questi i numeri dei posti tre bianconeri che mettono un mattone bello importante nella costruzione della vittoria di Perugia che beneficia anche del solito metronomo Lanza (11 punti e 46% in ricezione per il martello azzurro).

Da segnalare l’esordio in campo per un turno al servizio dell’ultimo arrivato in casa bianconera Omar Biglino.

Torna dunque con i tre punti sperati la Sir da Piacenza, spinta anche questa volta dal tifo dei Sirmaniaci, sempre in viaggio in questo avvio di campionato. E ora l’attenzione si sposta su domenica per l’ottava giornata con il PalaBarton chiamato a rispondere presente contro la Consar Ravenna.

GAS SALES PIACENZA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 0-3 (22-25, 22-25, 17-25)

GAS SALES PIACENZA: Cavanna 1, Fei 8, Krsmanovic 8, Tondo 2, Berger 9, Kooy 14, Scanferla (libero), Botto, Yudin 2, Paris, Fanuli (libero). N.e.: Copelli, Stankovic. All. Gardini, vice all. Botto.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 1, Hoogendoorn 13, Podrascanin 9, Russo 8, Leon 17, Lanza 11, Colaci (libero), Taht, Zhukouski, Plotnytskyi, Biglino. N.e.: Atanasijevic, Piccinelli, Ricci (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

Arbitri: Massimo Florian – Bruno Frapiccini

LE CIFRE – PIACENZA: 10 b.s., 3 ace, 48% ric. pos., 23% ric. prf., 46% att., 2 muri. PERUGIA: 12 b.s., 4 ace, 48% ric. pos., 21% ric. prf., 59% att., 9 muri.

