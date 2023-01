La Sir dei record è senza freni, passa a Modena 3-1

I Block Devils proseguono la corsa in vetta alla Superlega a punteggio pieno | Cedono il primo set, si prendono il secondo e poi dilagano

Sir senza freni, batte in rimonta Modena, seconda in classifica, e allarga il divario proprio sui Canarini, secondi in classifica, proseguendo la propria corsa a punteggio pieno in vetta alla Superlega. Una Sir che allunga il s uo record di imbattibilità e che sembra davvero inarrestabile.

In una PalaPanini come al solito infuocato, spinta dai Sirmaniaci arrivati sino a Modena, Perugia cede il primo set 25-13 sull’attacco out di Rychlick.