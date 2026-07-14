La piscina di Santa Maria sarà efficientata con quasi un milione di euro: ci sarà anche un impianto fotovoltaico - Tuttoggi.info

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La piscina di Santa Maria sarà efficientata con quasi un milione di euro: ci sarà anche un impianto fotovoltaico

Flavia Pagliochini

La piscina di Santa Maria sarà efficientata con quasi un milione di euro: ci sarà anche un impianto fotovoltaico

Mar, 14/07/2026 - 13:20

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Sarà efficientata con oltre 900.000 euro la piscina comunale coperta di Santa Maria degli Angeli, con una riduzione dei consumi stimata del 70% con meno sprechi e costi di gestione. Inoltre l’energia prodotta dal nuovo impianto fotovoltaico sarà infatti utilizzata in parte dalla struttura e, per la quota eccedente, potrà essere condivisa attraverso la comunità energetica rinnovabile Cantico Ets, promossa dal Comune.

Il progetto prevede l’isolamento termico delle coperture, la sostituzione degli infissi con nuovi serramenti ad alta efficienza, il rinnovo degli impianti di climatizzazione e di produzione dell’acqua calda sanitaria, l’installazione di un nuovo sistema di deumidificazione con recupero di calore per la sala vasche, la realizzazione di un impianto solare termico, il completamento dell’illuminazione a LED e l’installazione di un impianto fotovoltaico da 50 kWp. Gli effetti attesi sono molto rilevanti: riduzione dei consumi energetici di circa il 70 per cento, taglio delle emissioni di CO₂ dello stesso ordine e passaggio dell’edificio dalla classe energetica G alla classe B, con un miglioramento di cinque classi.

Proprio l’Ente ha ottenuto infatti allo scopo un finanziamento regionale di 855mila euro, ai quali si aggiunge un 10% a carico del Comune, per un totale di 950.000 euro. Il progetto presentato dall’Amministrazione comunale è, infatti, risultato primo in graduatoria nel bando FSC 2021-2027 della Regione Umbria, dedicato all’ottimizzazione energetica del patrimonio pubblico, integrata con le fonti energetiche rinnovabili e finalizzata alla promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. “Si tratta di un risultato particolarmente significativo – sottolinea il sindaco Valter Stoppini – per la città e per uno degli impianti sportivi più utilizzati e frequentati del territorio: un progetto importante, in cui abbiamo fortemente creduto, che comporterà meno sprechi e minori costi di gestione dell’impianto”. E come detto l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico “in eccesso” sarà condivisa con la Cer: “Il primo posto in graduatoria – evidenzia Veronica Cavallucci, vicesindaco con delega a sport ed energia – è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo scelto di candidare a questo bando la piscina comunale di Santa Maria degli Angeli perché è una struttura molto amata  e frequentata, ma anche una delle più energivore del nostro patrimonio. Grazie a un progetto serio e completo, abbiamo ottenuto un risultato molto importante per l’impianto natatorio. Ringraziamo gli uffici comunali, la Regione Umbria e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato, compreso il CIRIAF dell’Università degli Studi di Perugia, per il supporto tecnico-scientifico fornito”.

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